Северная Осетия досрочно завершит программу переселения граждан из аварийного жилья

Фото: сайт главы РСО - Алания.

Во Владикавказ прибыла делегация госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ во главе с председателем наблюдательного Совета Сергея Степашиным.

В рамках визита было подписано допсоглашение к Договору о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилья.

Документ подписали врио главы РСО - Алания Сергей Меняйло и гендиректор Фонда Константин Цицин. В соответствии с допсоглашением Северная Осетия досрочно, до 31 декабря 2023 года, завершит регпрограмму переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Фонд ЖКХ даст на это дополнительные деньги.

Константин Цицин вручил Сергею Меняйло копию авансового платежного поручения на 128,11 млн рублей для реализации этапа 2022 - 2023 годов программы.

Затем представители Фонда приняли участие в совещании, которое прошло в правительстве республики. Сергей Меняйло напомнил о том, что в регионе реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», в соответствии с котором утверждена республиканская программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- В программу внесены 43 аварийных дома. Общая площадь, включенная в нее с 2019 года, составляет более 20 тысяч квадратных метров. Расселить нужно 446 семей - это 1187 человек. Уверен, наш сегодняшний диалог будет конструктивен и даст свои результаты, - подчеркнул глава республики.

- Мы побывали на стройке, оценили и качество строительства, и темпы. Здесь можно круглогодично строить. Очень приятно, что в Северной Осетии есть свои компании-застройщики. Конечно, стоит остро вопрос нехватки строителей. Но в республике есть специализированный колледж и властям стоит обратить на него пристальное внимание. Деньги есть, они эффективно расходуются и используются. Поэтому я убежден, что программа будет выполнена, - сказал Сергей Степашин.

По мнению Константина Цицина, программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в республике реализуется надлежащими темпами:

- На сегодняшний день выполняются все обозначенные договоренности. Контракты по этапам 2021 - 2022 и 2022 - 2023 годов заключены в полном объеме. Соглашение, которое сегодня подписано между госкорпорацией и регионом, даст возможность республике получить в полном объеме лимит денежных средств для реализации оставшихся этапов программы. Важно отметить, что запланировать строительные работы на 2022 год необходимо до конца текущего года. Это позволит вам выйти на нулевой цикл.

Участники совещания обсудили также обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры в РСО - А, в частности говорили о необходимости реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Алагирского района. Для реализации проекта в республике планируют создать рабочую группу.