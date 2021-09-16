Главврач «Коммунарки» Проценко высоко оценил организацию лечения больных ковид-19 на Ставрополье

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

На Ставрополье с рабочей поездкой приехал главный врач городской клинической больницы № 40 г. Москвы («Коммунарка») Денис Проценко.

Темой стала организация помощи больным ковид-19, реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, опыт работы в крае волонтеров-медиков.

Так, главврач «Коммунарки» ознакомился с опытом реабилитационной работы на базе лечебно-реабилитационного клинического центра «Курортная больница» и санатория «Виктория» в Кисловодске.

Курс постковидной реабилитации разработали специалисты «Курортной больницы» на основании рекомендаций Минздрава РФ и собственных наработок еще в прошлом году.

В полной мере курс реабилитации после COVID-19 заработал в ноябре 2020 года. Всего такую реабилитацию на базе учреждения уже прошли около 400 пациентов.

В «Курортной больнице» Денису Проценко представили лаборатории, кабинеты для ингаляций, физиопроцедур, спелеокамера.

Обсудили также вопросы развития реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, с учетом опыта, наработанного в лечебных и санаторно-курортных учреждениях Ставрополья. По мнению Дениса Проценко, сегодня Ставрополье является центром компетенций в этой сфере.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье за прошедший день число тех, кто вылечился от COVID-19, увеличилось еще на 198 человек. Таким образом, за весь период справиться с болезнью уже смогли почти 65 тысяч пациентов.

Однако, к сожалению, за сутки произошло и несколько летальных случаев. Жертвами болезни стал 21 пациент. Число умерших на Ставрополье достигло 2669.