На Ставрополье следователи возбудили дело по факту ДТП, где пострадали подростки

16 сентября на территории Левокумского округа произошло ДТП с участием автомобиля Лада Приора под управлением несовершеннолетнего. В результате аварии пострадали двое 17-летних подростков, которые с травмами доставлены в больницу.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.