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Происшествия16 сентября 2021 11:58

На Ставрополье следователи возбудили дело по факту ДТП, где пострадали подростки

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения»
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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16 сентября на территории Левокумского округа произошло ДТП с участием автомобиля Лада Приора под управлением несовершеннолетнего. В результате аварии пострадали двое 17-летних подростков, которые с травмами доставлены в больницу.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.