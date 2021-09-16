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Происшествия16 сентября 2021 12:56

Хуторянина со Ставрополья будут судить за убийство 2014 года

Обвиняемый задушил жертву куском скотча
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Ипатовская прокуратура утвердила обвинение по делу против жителя хутора Бондаревского. Его будут судить за убийство семилетней давности, передает пресс-служба надзорного ведомства.

В сентябре 2014 года в селе Октябрьская обвиняемый, будучи пьяным, несколькими ударами в голову повалил женщину. Мужчина задушил жертву куском ленты скотча.

- Преступление на протяжении 7 лет оставалось не раскрытым. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления обвиняемого, который с учетом собранных доказательств признал свою вину в инкриминируемом деянии, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Дело передано в районный суд.