Ставропольцы смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Для получения «спортивного» вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень Фото: Иван МАКЕЕВ

В списке физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой.

Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги, и платил деньги, например, за абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету, разъясняется на сайте кабмина.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить новый социальный вычет в размере 13% от суммы затрат, - 120 тыс. рублей. Заявить его налогоплательщики смогут за фактические расходы в будущем году.

Для получения «спортивного» вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень.

Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить мамы и папы за своих детей в возрасте до 18 лет.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставрополе прошла церемония передачи территориям края новых школьных автобусов. Ключи от них главам муниципалитетов вручил губернатор Владимир Владимиров. Всего ставропольский школьный автопарк пополнила 21 машина.

Они куплены за счет средств федерального бюджета, в рамках реализации программы обновления школьных автопарков. Автобусы распределены по 11 территориям.