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Общество16 сентября 2021 13:35

В Ставрополь приехала одиозная блогерша "Инстасамка"

У Дарьи Зотеевой в городе планируется концерт
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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В Ставрополь прилетела скандальная блогерша и певица "Инстасамка". Об этом сообщила сама девушка, опубликовав фото с кукурузного поля.

По словам блогерши, она приехала на выступление. Следом артистка улетит в Волгоград.

21-летняя блогерша "Инстасамка", или Дарья Зотеева, известна скандальными ситуациями, которые регулярно с ней происходят. Например, в феврале 2021 года в Москве ее облили зеленкой. Но девушка не отправилась в отдел полиции, а сделала фотографию в студии. Много кто уверен, что она имитирует скандалы ради роста популярности.