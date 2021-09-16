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Происшествия16 сентября 2021 13:43

Правоохранители разыскали преступника, жестоко убившего друга 22 года назад

Злоумышленник избил парня, а потом связал его руки и ноги бельевой веревкой и покинул квартиру
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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41-летний житель Ставрополя обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в марте 1999 года злоумышленник был в квартире своего знакомого в Ставрополе. Там они распивали спирные напитки.

Между ними завязался конфликт. Разъяренному подозреваемому не понравились

высказанные в его адрес оскорбления. Из-за этого он нанес 19-летнему парню несколько ударов бутылкой по голове, а также многочисленные удары ногами по телу.

После чего связал потерпевшему руки и ноги бельевой веревкой и покинул квартиру. От полученных травм парень скончался в своей квартире.

Раскрыть преступление удалось аж в июне 2021 года. Тогда правоохранители разыскали злоумышленника. Расследование уголовного дела завершено.

Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.