Прокуратура проверит причины ДТП с двумя пострадавшими на Ставрополье

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с пострадавшими на подъезде к Ставрополю. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, 15 сентября водитель не выдержал дистанцию и влетел в автомобиль "ЗИЛ". В результате ДТП пострадали по одному пассажиру с каждой машины. Сейчас они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

- По данному факту прокуратура Кочубеевского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам, при наличии оснований, будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.