В Железноводске на Аллее любви появятся ароматические лавандовые клумбы

Лавандовая Аллея любви станет настоящей ароматерапией для чувств жителей и гостей курортаФото: Инстаграм главы Железноводска

В Железноводске в 2022 году благоустроят Аллею любви - Каскадный сквер у Западного питьевого бювета. Для озеленения сквера специалисты используют лаванду различных цветов. Об этом сообщил глава курорта на своей странице в Инстаграм.

С давних пор лаванда известна как пряность и прекрасное лекарственное растение. Особенность культуры - в ее аромате и ярких красках во время цветения, которое длится весь теплый период года.

Помимо зоны отдыха, фонтана, спортивной зоны, детских площадок, нестационарных кафе, малых архитектурных форм и удобного парковочного пространства, также появятся яркие клумбы и зоны озеленения с использованием разноцветной лаванды.

- По поверью, лаванда – любовный оберег и талисман, который помогает встретить вторую половинку, обрести любовь и долго оставаться привлекательным. Поэтому лавандовая Аллея любви станет настоящей ароматерапией для чувств жителей и гостей курорта, - поделился мэр ставропольского курорта Евгений Моисеев.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что традиционно Ставрополь встретит свое 244-летие с цветущими клумбами, убранство которых высадили еще летом.

Своими красками и разнообразными формами радуют ставропольцев хлорофитум, цинерария, импатиенс, сальвия, петуния, альтернатера, седум, различные сорта бегонии и многие другие.