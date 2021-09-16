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Происшествия16 сентября 2021 15:16

После видео с кладбища животных на Ставрополье заведено уголовное дело

Проверка прокуратуры продолжается
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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После видео с кладбища животных у реки Юца в Предгорном районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Круг виновных устанавливается, ведомственная проверка продолжается.

- По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности, повлекшие причинение вреда окружающей среде", - сказано в сообщении.

«Кладбище домашних животных» на Ставрополье