Юрий Чайка провел в Ставрополе совещание по реализации национальных проектов

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка совершил рабочую поездку в Ставрополь. В краевом центре он провел совещание, посвященное реализации национальных проектов.

В своем выступлении Юрий Чайка отметил, что финансирование национальных проектов в крае в этом году составляет более 21 миллиарда рублей.

При этом наибольшая доля этих средств – порядка 75% приходится на региональные составляющие национальных проектов «Демография», «Образование» и «Здравоохранение».

– Это подчеркивает социальный характер государственных вложений в заботу о гражданах, особенно, о детях и людях пожилого возраста, – сказал полномочный представитель президента РФ.

В рамках нацпроектов в крае осуществляется строительство, реконструкция и ремонт более 130 социальных объектов.

При этом Юрий Чайка также отметил, что уровень кассового освоения средств в рамках реализации национальных проектов на Ставрополье соответствует среднероссийскому показателю.

Владимир Владимиров обозначил как один из факторов, влияющих на динамику реализации нацпроектов, произошедшее в этом году подорожание строительных материалов.

Владимир Владимиров также отметил, что в крае уже ведется заключение контрактов для выполнения мероприятий в рамках национальных проектов на 2022 год. В том числе, на Ставрополье запланировано строительство 12 детских садов, 6 школ.

Юрий Чайка положительно оценил действия краевого правительства, адресованные застройщикам и направленные на завершение возведения социальных объектов. Он отметил, что на федеральном уровне также приняты меры для стабилизации ситуации в строительной отрасли.

– Необходимо минимизировать все риски невыполнения показателей, прежде всего, в социальной сфере. До конца года ещё есть время, и мы готовы совместно участвовать в решении задач, в преодолении сложностей, – сказал он.

Перед началом совещания Юрий Чайка и Владимир Владимиров посетили ряд социальных объектов в краевом центре.

Одной из обсужденных тем стало планируемое строительство в краевом центре нового корпуса краевой психиатрической больницы.

Планируется, что объект будет создан при поддержке из федерального бюджета. На Ставрополье уже начали подготовку проектной документации, работы финансируются из региональной казны.