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Происшествия16 сентября 2021 15:48

Прокуратура Ставрополья проверит причину гибели директора колледжа в ДТП

Машина с Андреем Дмитриевским сгорела на месте
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставропольского края проверит обстоятельства ДТП, в котором погиб директор Ставропольского краевого музыкального колледжа Андрей Дмитриевский. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария случилась 15 сентября, после 17 часов, на 32 километре трассы "Минеральные Воды - Кисловодск". Машина с Дмитриевским съехала с дороги в дренажную канаву и загорелась. Причина ДТП пока не установлена. Мужчина в тот момент в машине был один. Собственную проверку также проводит УГИБДД по Ставропольскому краю.

Видео с места ДТП, в котором сгорел Андрей Дмитриевский
Видео: УГИБДД по СК