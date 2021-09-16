Прокуратура Ставрополья проверит причину гибели директора колледжа в ДТП

Прокуратура Ставропольского края проверит обстоятельства ДТП, в котором погиб директор Ставропольского краевого музыкального колледжа Андрей Дмитриевский. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария случилась 15 сентября, после 17 часов, на 32 километре трассы "Минеральные Воды - Кисловодск". Машина с Дмитриевским съехала с дороги в дренажную канаву и загорелась. Причина ДТП пока не установлена. Мужчина в тот момент в машине был один. Собственную проверку также проводит УГИБДД по Ставропольскому краю.