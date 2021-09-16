Резервисты «Сигнала» добыли «золотое руно»

Фото: радиозавод "Сигнал".

Казалось бы, что может быть общего у радиозавода и греческой мифологии? Но тимбилдинг, который в субботу 11 сентября провели в Казинке тренеры с участниками кадрового резерва Ставропольского радиозавода «Сигнал», показал, что общего много, ведь все началось с приключенческой игры-квеста, целью которой был командный поход за «Золотым руном».

Шесть команд резервистов без потерь преодолели поток «раскалённой лавы», освоили греческий танец сиртаки, создали новые барабанные композиции и научились общаться языком жестов. А еще побывали в страйкбольном тире, сваяли торт из мыла, постреляли из лука и выполнили массу других интересных заданий для того, чтобы одной большой командой собрать из 60 кусочков одно двухметровое полотно из пазлов-ключей с призывом «Сигнал - только вперед!». В итоге сундук с заветными нитями открыт и «Золотое Руно» общими усилиями сплетено, а шесть команд преобразовались в единый сплоченный коллектив, которому по плечу любые препятствия.

Мероприятие доказало, что перспективная молодежь на «Сигнале» есть. Программа «Кадровый резерв» работает. В настоящее время на заводе идет набор на 2022 год в третий состав сотрудников для участия в программе кадрового резерва «Сигнала». Это значит, что молодые люди смогут пройти образовательный курс по целому ряду направлений для своего профессионального, личностного и карьерного роста.

- Настоящий руководитель, помимо профессиональных, должен обладать теми знаниями и навыками, которые дают ему уверенность ответственного лидера, компетенцию грамотного управленца и способность объединять разных людей в сплоченную команду единомышленников, - поясняет генеральный директор ПАО «Сигнал» Андрей Кочерга повышенное внимание руководства завода к формированию кадрового резерва.