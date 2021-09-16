На Ставрополье в детской краевой больнице применяют новые методы реабилитации детей с ДЦП

Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, этот метод помогает снизить патологический тонус мышц рук и ног, что облегчает проведение реабилитационных процедур и уход за малышом.

Кроме того, ботулинотерапия эффективна в профилактике контрактур – состояний, когда конечность не может быть до конца согнута или разогнута в одном или нескольких суставах, как это часто бывает у больных ДЦП. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Ботулотоксин применяется и в составе комплексной терапии для коррекции патологического тонуса мышц и улучшения двигательной активности ребенка.

В результате такого лечения увеличивается объем движений маленького пациента, улучшаются функции конечностей, рост мышц, предотвращается укорочение и деформация конечностей, а также снижаются боль и дискомфорт.

Кроме того, метод помогает отсрочить хирургическую операцию до достижения ребенком конечного роста, облегчает послеоперационный период, сокращает объём будущего оперативного лечения. В детской краевой больнице ежегодно получают такую терапию около 60 детей с двух лет.

Напомним, что на Ставрополье из-за непростой ситуации с коронавирусом отменено празднование Дней городов и сел. Сэкономленные в результате средства губернатор региона поручил направить на приобретение лекарств и оборудования для помощи детям с сахарным диабетом.