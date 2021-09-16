«Россети Северный Кавказ» с начала года выдали новым потребителям в Северной Осетии почти 25 МВт мощности

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» за 8 месяцев 2021 года подключили к централизованным электросетям компании в Северной Осетии 793 новых объекта суммарной мощностью почти 25 мегаватт (МВт).

Особое внимание энергетики уделили мероприятиям по технологическому присоединению социально значимых объектов, которые строятся в республике в рамках национальных проектов и госпрограмм.

Так, с начала года специалисты филиала «Севкавказэнерго» обеспечили электроэнергией 24 фельдшерско-акушерских пункта, построенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в сёлах республики. Среди подключенных к сетям - две новые школы в Правобережном (на 200 мест) и Моздокском (на 500 мест) районах. Во Владикавказе, Моздоке и в горном селении Дигорского района обеспечены электроэнергией три детских сада, суммарно рассчитанных на 630 детей.

В числе новых потребителей, которым в 2021 году филиал «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» также осуществил выдачу необходимой для функционирования мощности, - объекты малого и среднего бизнеса, АПК, крупные жилые комплексы и объекты инфраструктуры. Среди наиболее крупных - завод по изготовлению стеклотара (на 1,1 МВт), рыбное хозяйство (на 0,56 МВт).

Всего в январе-августе текущего года энергетики приняли в работу порядка 1,7 тысячи заявок на технологическое присоединение объектов к электросетям общей мощностью свыше 264 МВт. По ним ведутся соответствующие работы.

Напомним, подать заявку на технологическое присоединение можно различными способами. Например, оформить ее через «Личный кабинет» на едином ресурсе (https://портал-тп.рф). Посредством «Личного кабинета» можно также отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 15 кВт для физических лиц и до 150 кВт - для юридических.