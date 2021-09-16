Прокурор Ставрополья потребовал возбудить еще одно уголовное дело по видео с кладбища животных

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц потребовал возбудить еще одно уголовное дело по видео с кладбища животных в Предгорненском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее пользователи сети опубликовали видео, на котором у берега реки Юца разбросаны 70 голов скота. Прокуратура организовала проверку инцидента, результаты будут сообщены позже.

16 сентября стало известно, что правоохранительные органы возбудили дело по статье "Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности, повлекшие причинение вреда окружающей среде". Прокурор края потребовал завести второе дело по статье "Загрязнение, засорение поверхностных вод". Круг лиц, причастных к преступлению, устанавливается.