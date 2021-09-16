Ставрополец украл телефон, разнимая драку

В Буденновском районе закончили рассмотрение дело о краже телефона. Мужчина воспользовался удобным моментом, чтобы забрать технику. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Гражданин разнимал драку из трех человек. В один момент он увидел на земле телефон одного из участников потасовки и забрал его. С похищенным мужчина скрылся, стоимость техники оценили в 11 тысяч рублей. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Обвиняемый признал вину и просил о рассмотрении дела в особом порядке. Суд приговорил его к исправительным работам на один год с удержанием 15 процентов зарплаты в доход государства.