Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Ставропольском крае

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю рассказало о результатах проверки питьевой воды в регионе. Оказалось, что больше одного процента воды не отвечает требованиям.

Согласно выводам лабораторных исследований за восемь месяцев 2021 года, качество воды остается стабильным. Доля проб, где нашли нарушения санитарных норм и правил по микробиологическим показателям, составляет 0,2%. А доля проб, где нашли отклонения по санитарно-химическим показателям, оказалась 1,5%. В прошлом году эти результаты были хуже - 0,5 и 1,9 процентов.

- В Ставрополе за аналогичный период проб питьевой воды, не отвечающих требованиям санитарных норм и правил по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям не выявлено, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.