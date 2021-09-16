Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 19:12

Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Ставропольском крае

В Ставрополе отклонений не обнаружено
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю рассказало о результатах проверки питьевой воды в регионе. Оказалось, что больше одного процента воды не отвечает требованиям.

Согласно выводам лабораторных исследований за восемь месяцев 2021 года, качество воды остается стабильным. Доля проб, где нашли нарушения санитарных норм и правил по микробиологическим показателям, составляет 0,2%. А доля проб, где нашли отклонения по санитарно-химическим показателям, оказалась 1,5%. В прошлом году эти результаты были хуже - 0,5 и 1,9 процентов.

- В Ставрополе за аналогичный период проб питьевой воды, не отвечающих требованиям санитарных норм и правил по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям не выявлено, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.