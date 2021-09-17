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Общество17 сентября 2021 8:46

На Ставрополье за сутки коронавирус выявили у 355 человек

Число умерших достигло 2689
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за сутки коронавирус выявили у 355 человек. За вчерашний день скончались еще 20 пациентов. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье достигло 2689. Об этом сообщил Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

За сутки выписали еще 165 выздоровевших, за все время – уже 65,1 тысячи человек. Цифры ежедневной заболеваемости существенно не меняются.

- Продолжается вакцинация против коронавируса. Прививку сделали 692 тысячи человек. Всем желаю здоровья! Берегите себя! - обратился губернатор Ставрополья к землякам.