На Ставрополье началось голосование по выборам, назначенным на 19 сентября

На Ставрополье стартовало голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов Думы Ставрополья седьмого созыва, а также выборы в органы местного самоуправления в 7 муниципальных образованиях Ставрополья.

Всего предстоит избрать 191 депутата по всем трем уровням выборов. В 08:00 на территории нашего региона открыты все помещения для голосования.

В списки избирателей по выборам депутатов ГДФСРФ внесены 1 889 023 человека, по выборам депутатов Думы СК – 1 884 272 избирателя.

Напомним, губернатор Ставрополья поручил провести тестирование на COVID-19 среди сотрудников всех участковых избирательных комиссий края.

Планируется, что тестами будет охвачено около 15 тысяч человек. Они должны получить справки об отсутствии заболевания за день до начала голосования.

Также Владимиров поставил задачу проработать возможность открытия временных прививочных пунктов на самых крупных избирательных участках.

Предполагается, что пришедшие голосовать смогут здесь сделать прививки как против гриппа, так и против коронавирусной инфекции.