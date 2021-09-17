Ко дню рождения Ставрополя литераторы презентуют шестой сборник стихов «Утро начинается с дороги»

В этом году Ставрополь отметит свой 244-й день рождения. Несмотря на ограничения, город все же готовится к празднику.

Так, в канун Дня города состоится презентация литературного сборника «Утро начинается с дороги». Авторство шестой по счету книги принадлежит учащимся Школы литературного мастерства.

За годы существования литературному мастерству обучились более 60 ставропольцев. Сейчас в издательстве готовится еще один – «Музыка листопада». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что топиарную композицию «Жирафы», которая так полюбилась жителям и гостям краевой столицы, обновят. Такой подарок озеленители решили сделать ставропольцам ко Дню города.

Напомним, в этом году Дни городов и сел Ставрополья отменены, проведение массовых мероприятий запрещены из-за сложной эпидобстановки. За сутки от коронавируса скончались 20 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.