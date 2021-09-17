В Ставрополе под колесами легковушки скончался 31-летний мужчина

Авария случилась вечером 16 сентября на пересечении Мира и Чкалова в Ставрополе. Водитель «Лады Веста» сбил мужчину, который в этот момент находился на переходе.

По словам водителя легковушки, мужчина шел на красный сигнал светофора. Пешеход скончался от полученных травм.

Им оказался 31-летний местный житель. За рулем машины был 55-летний мужчина. О нем известно, что он - житель соседнего региона и ранее уже попадался на том, что проезжал на красный свет и не пропускал пешеходов.

По данному факту проводится проверка.