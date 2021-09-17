Глава Ингушетии проверил готовность республики к трехдневным выборам

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объехал часть избирательных участков накануне выборов депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов Народного собрания республики седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Нам предстоит решить много задач, много социально-экономических вопросов не решенных. От нашей активности, ответственности и участия в политическом процессе региона и страны зависит наше будущее, возможности для развития, перспективы для Ингушетии, ингушского народа, то, что мы, в итоге, оставим для наших детей, - сказал Калиматов на встрече с работниками УИК.

Руководитель региона оценил, как организовано бесконтактное голосование и какие условия труда созданы на участках. Политик пообщался с работниками восьми УИК - в Малгобеке, Пседах, Инарки, Сагопши, и Зязиков-Юрте, а также Нижни, Средних и Верхних Ачалуках. Организаторы выборов в Ингушетии пообещали, что меры индивидуальной защиты для населения будут обеспечены. Кроме того, работники смогут отдыхать, не покидая УИК - для них на местах организованы специализированные комнаты. На выезд подготовлены специалисты с урнами для посещения сторожил села, пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Выборы начались 17 сентября, закончатся они 19 сентября. Организацией мероприятий в Ингушетии занимаются Избирком республики, девять территориальных избирательных комиссий городов и районов, а также 137 УИКов.