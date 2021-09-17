Уже на 90% готовы к зиме ставропольские коммунальщики

15 сентября пройдена первая контрольная точка - паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2021/22 года получили многоквартирные дома (МКД) и соцобъекты.

В МКД, поликлиниках, больницах, детских сада, школах проверили и по необходимости провели ремонт котельных, внутренних сетей, групповых и местных тепловых пунктов, систем отопления и вентиляции.

Привели в порядок стены, крыши, окна и двери, водосточные трубы. Среди имеющихся в крае 10 922 многоквартирных домов паспорта готовности получили 10 913 МКД (99,9%).

Осталось 9 домов в Ессентуках, где идет капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения. Планируется, что паспорта готовности эти дома получат до 30 сентября. Следующая контрольная точка - 1 октября.

За оставшиеся две недели коммунальные предприятия должны завершить все ремонтные и профилактические работы на объектах и сетях, запастись техникой, запчастями и материалами. К сегодняшнему дню уже подготовлено 848 котельных из 942 (92,4%).

Параллельно к зиме готовятся и муниципалитеты: выполняется необходимый ремонт дорожного покрытия, подготовка общественного транспорта и спецтехники, заготовка противогололедных материалов.

Получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду органы местного самоуправления должны до 15 октября.