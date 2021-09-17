На Ставрополье пьяный водитель мопеда устроил погоню с ДПС и снимал это на видео

Инцидент произошел в Грачевском округе. Там патруль ДПС задержал пьяного водителя мопеда, который пытался скрыться от полицейских.

Во время патрулирования трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь» инспекторы ДПС заметили мопед, водитель которого резко свернул на проселочную дорогу и попытался скрыться. На требование правоохранитель остановиться, молодой человек не отреагировал.

Вместо этого - прибавил скорость. При этом во время погони водитель снимал происходящее на мобильный.

Только когда патрульные автомобили заблокировали нарушителя с двух сторон, он остановился. За рулем оказался местный житель с признаками опьянения. У мужчины не было при себе документов на право управления транспортным средством.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения житель Грачевского округа отказался.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе под колесами легковушки скончался 31-летний мужчина. За рулем машины был житель соседнего региона. Выяснилось, что он неоднократно становился нарушителем правил дорожного движения. По данному факту проводится проверка.