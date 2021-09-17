В Ставрополе планируют построить новый корпус психбольницы

В Ставрополе планируют возвести новый корпус краевой психиатрической больницы. О строительстве объекта говорили полпред президента России в СФФО Юрий Чайка и глава региона Владимир Владимиров.

Планируется, что объект будет создан при поддержке федерального бюджета. На Ставрополье уже начата подготовка проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

Работы финансируются из региональной казны. В 2021 году Ставропольской психиатрической службе исполнилось 114 лет. В июле 1907 года больница приняла первых пациентов.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье определили подрядчика для возведения нового комплекса аэровокзала.

Закончить строительство и ввести терминал в эксплуатацию планируют к 2023 году. По проекту общая площадь нового здания аэровокзала достигает 6 тысяч квадратов. Пропускная способность составит около 580 тысяч пассажиров в год.