На Ставрополье задержали мужчину, убившего 7 лет назад пенсионерку

47-летний житель города Ипатово обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По данным ведомства, инцидент произошел 8 сентября 2014 года в доме в селе Октябрьском.

Там обнаружили тело 82-летней хозяйки, с признаками насильственной смерти - механической асфиксии.

- Преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В итоге оперативники применили современные технические средства криминалистики, которые позволили провести одорологическую судебную экспертизу (по запахам).

Так и установили злоумышленника. Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.