В Ставрополе на 168 избирательных участках избирателям измеряют температуру, выдают маски, перчатки ручки

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

17 сентября, в Ставрополе, как и по всей России, начались выборы депутатов в Государственную Думу. У горожан есть три дня, с 17 по 19 сентября, чтобы отдать свой голос за кандидатов в Думу сразу трех уровней.

Избирать своих представителей горожанам предстоит в Государственную Думу Федерального Собрания, Думу Ставропольского края и Ставропольскую городскую Думу. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

В Ставрополе для этого развернуто 168 избирательных участков. Все они обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Избирателям измеряют температуру, им также выдают маски, перчатки и индивидуальные ручки.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что всего предстоит избрать 191 депутата по всем трем уровням выборов. В 08:00 на территории нашего региона открыты все помещения для голосования.

В списки избирателей по выборам депутатов ГДФСРФ внесены 1 889 023 человека, по выборам депутатов Думы СК – 1 884 272 избирателя.

Напомним, губернатор Ставрополья поручил провести тестирование на COVID-19 среди сотрудников всех участковых избирательных комиссий края.