В Ставрополе с 17 по 19 сентября можно заказать бесплатное «Социальное такси»

17 сентября, в Ставрополе, как и по всей России, начались выборы депутатов в Государственную Думу. У горожан есть три дня, с 17 по 19 сентября, чтобы отдать свой голос за кандидатов в Думу сразу трех уровней.

Напомним, для маломобильных горожан и пенсионеров с 17 по 19 сентября включительно будут дежурить машины бесплатного «Социального такси».

Легковушки и Газели оборудованы под перемещение людей с ограниченными возможностями здоровья. Оставить заявку можно по телефону 56-19-97. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе на 168 избирательных участках избирателям измеряют температуру, выдают маски, перчатки ручки.