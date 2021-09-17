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Общество17 сентября 2021 12:41

В Ставрополе с 17 по 19 сентября можно заказать бесплатное «Социальное такси»

Оставить заявку можно по телефону 56-19-97
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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17 сентября, в Ставрополе, как и по всей России, начались выборы депутатов в Государственную Думу. У горожан есть три дня, с 17 по 19 сентября, чтобы отдать свой голос за кандидатов в Думу сразу трех уровней.

Напомним, для маломобильных горожан и пенсионеров с 17 по 19 сентября включительно будут дежурить машины бесплатного «Социального такси».

Легковушки и Газели оборудованы под перемещение людей с ограниченными возможностями здоровья. Оставить заявку можно по телефону 56-19-97. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе на 168 избирательных участках избирателям измеряют температуру, выдают маски, перчатки ручки.