В Чечне возбуждено уголовное дело об истязании мачехой двух сестер

В Чечне возбудили уголовное дело по статье: «Истязание в отношении двух несовершеннолетних лиц». Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по республике.

По данным ведомства, в детскую больницу доставили двух родных сестер 2011 и 2012 годов рождения. В сети появилось видео медосмотра детей. По данному факту прокуратура Чечни начала проверку.

Как удалось выяснить «КП-Ставрополь», у родных сестер развелись родители. После этого они стали жить с отцом и его женой.

Во время следствия правоохранители установят все обстоятельства совершенного преступления в отношении девочек и степень вины отца и мачехи.

- Также будет дана правовая оценка местным органам опеки и попечительства, - говорится в сообщении.

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