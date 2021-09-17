Полпред президента в СКФО Юрий Чайка проголосовал в Пятигорске

Фото: Полпред Президента РФ в СКФО

В Пятигорске полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка поучаствовал в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ.

Отвечая на вопросы журналистов, Юрий Чайка подчеркнул, что в ближайшие три дня – 17, 18 и 19 сентября – в регионах страны, в том числе расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе, пройдут выборы различного уровня – глав субъектов, депутатов Государственной Думы страны и законодательных органов власти, органов местного самоуправления в территориях.

- Это ответственный момент в жизни нашей страны. И граждане России должны прийти на избирательные участки, исполнить свой гражданский и конституционный долг и отдать свой голос за сильную и процветающую Россию», - отметил Юрий Чайка.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что 17 сентября, в Ставрополе, как и по всей России, начались выборы депутатов в Государственную Думу.

У горожан есть три дня, с 17 по 19 сентября, чтобы отдать свой голос за кандидатов в Думу сразу трех уровней.

Избирать своих представителей горожанам предстоит в Государственную Думу Федерального Собрания, Думу Ставропольского края и Ставропольскую городскую Думу.