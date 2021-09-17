Умер известный ставропольский тренер Дмитрий Бондаренко

С юных лет Дмитрий Бондаренко хотел стать тренером

На 92 году жизни скончался знаменитый в Ставрополе тренер Дмитрий Бондаренко. На Игатьевском кладбище 17 сентября прошла церемония прощания. Дмитрия Алексеевича считают одним из родоначальников волейбола в крае.

Родился Бондаренко 15 июля 1930 года в Ипатовском районе Ставрополья. У его родителей – Анны Лукьяновны и Алексея Дмитриевича – было восемь детей. Еще ребенком Алексей Дмитриевич полюбил физическую культуру и научился хорошо играть в футбол. В Зеленчуке ему удалось даже собрать футбольную команду. Но из-за сравнительно высокого роста и благодаря отличной координированности наибольшего успеха добился в волейболе.

С юных лет Дмитрий Бондаренко хотел стать тренером. Потому и окончил в 1956 году Ставропольский государственный педагогический институт, куда его через пять лет пригласили работать. Больше 50 лет он занимал должность старшего преподавателя на кафедре спортивных игр факультета физической культуры СГПИ. А еще тренировал сборные команды края по волейболу и гандболу.

Под его руководством команды становились чемпионами и призерами. Причем не только на региональном уровне, а на турнирах РСФСР и студенческой лиги России. В последние годы жизни Дмитрий Алексеевич не бросал волейбол. И посещал почти все значимые соревнования.