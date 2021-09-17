В номинации «Вкус природы» национального конкурса Ставрополье представило пять брендов

На участие в номинации «Вкус природы» второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» заявлены ставропольские яблоки, огурцы, помидоры, клубника и арбузы.

Эти продукты питания не подвергнуты какой-либо пищевой обработке. Так, местные яблоки – это разнообразие сладких, кисло-сладких и кислых плодов.

К сладкому сорту относится «Голден Делишес», кисло-сладкий сорт представлен плодами «Фуджи», «Ред Делишес» и «Моди», а кислый - «Гренни Смит», в котором содержится большое количество пектина.

Также наш край предлагает большое разнообразие сортов арбузов. Клубника из Кисловодска отличается сочностью, неповторимым ароматом и особенным вкусом.

Томаты на Ставрополье выращивают как пищевую культуру с позапрошлого века. Край снабжает сладкими и полезными томатами черри разные территории России.

Также широко известный в стране бренд – ставропольские огурцы.

Напомним, из всех регионов России на конкурс поступило более 700 заявок. Из них 13 подали 22 ставропольских предприятия.

20 сентября на сайте вкусыроссии.рф будут представлены участники, которые после экспертного отбора продолжат борьбу в конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Народное голосование стартует 20 октября и продлится до 7 ноября.

Напомним, в 2015 году на Ставрополье выбирали главное чудо края. В списке были самые разные объекты, созданные как природой, так и руками человека: горы и озера, храмы и места отдыха, древние слоны и новые бараны.