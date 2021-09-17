В Предгорном районе судебные приставы подозреваются в получении взятки

Против начальника и судебного пристава-исполнителя Лермонтовского городского отделения судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Ставрополью возбудили уголовное дело.

Они подозреваются в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в мае 2021 года подозреваемые предложили жительнице города Лермонтова за взятку в размере 45 тысяч рублей обеспечить незаконное прекращение исполнительных производств, возбужденных в отношении нее.

После этого потерпевшая передала начальнику ведомства требуемую сумму.

После передачи денег начальника задержали сотрудники УФСБ России по Ставрополью. Расследование уголовного дела продолжается.