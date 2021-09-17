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Общество17 сентября 2021 15:48

На Кавминводах появится самый крупный курортный парк в Европе

Всего на развитие Кавминвод до 2026 года выделят 50 миллиардов рублей
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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По распоряжению правительства России в список мероприятий комплексного развития КМВ включена реконструкция курортной зоны Железноводска. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Там же и добавили, что на эти цели выделили более 800 млн рублей. В администрации сообщили, что будет расширен Лечебный парк.

Так, в Железноводске появится парковая территория площадью 1200 га. Сообщается, что этот парк станет самым крупным курортным парк в Европе.

Как рассказал глава ставропольского курорта, что на территории парка пойдет 25-километровый участок трассы Кавминводского велотерренкура.

Напомним, в Железноводске в 2022 году благоустроят Аллею любви - Каскадный сквер у Западного питьевого бювета. Для озеленения сквера специалисты используют лаванду различных цветов.

С давних пор лаванда известна как пряность и прекрасное лекарственное растение. Особенность культуры - в ее аромате и ярких красках во время цветения, которое длится весь теплый период года.