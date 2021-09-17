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Происшествия17 сентября 2021 15:59

Житель Ставрополя получил 6 лет за покушение на убийство знакомого

Потерпевшего ударили ножом не менее 13 раз
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе вынесли приговор мужчине, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В мае 2021 года злоумышленник, изрядно напившись, напал с ножом на знакомого и ударил его оружием не менее 13 раз. Травмы распределены по лицу, шеи и спине потерпевшего, который не умер благодаря своевременной медицинской помощи.

- Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба прокуратуры.