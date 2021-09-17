Житель Ставрополя получил 6 лет за покушение на убийство знакомого

В Ставрополе вынесли приговор мужчине, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В мае 2021 года злоумышленник, изрядно напившись, напал с ножом на знакомого и ударил его оружием не менее 13 раз. Травмы распределены по лицу, шеи и спине потерпевшего, который не умер благодаря своевременной медицинской помощи.

- Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба прокуратуры.