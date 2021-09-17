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Общество17 сентября 2021 16:18

Подрядчик оштрафован за срыв строительства школы в Михайловске

Юрлицо заплатит более 100 млн рублей
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Подрядчика оштрафовали за срыв строительства здания школы на 1002 места в Михайловске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В июне 2019 года ООО "ОРК" выиграла контракт на возведение СОШ. Сумма тендера - более 577,7 млн рублей. Но работа шла с нарушениями. За два года фирме вынесли шесть представлений, объявили пять предостережений. Однако в сроки компания так и не уложилась. Прокуратура возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении.

- Постановлением суда юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 102,2 млн рублей. Постановление суда в законную силу не вступило, - сказано в сообщении прокуратуры.