В ингушском высокогорном селе досрочно закончили голосование

В Ингушетии все население высокогорного села Бейни Джейрахского района проголосовало в первый же день выборов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В населенном пункте был открыт один избирательный участок. К 16 часам последний местный житель отдал свой голос. Всего в селе зарегистрировали 114 избирателей. Для тех, кто по состоянию здоровья или старческой немощи не смог лично присутствовать на участке, организовали выездные урны.

Власти Ингушетии также отмечают, что в УИК созданы все условия по обеспечению безопасности как членов комиссии, так и избирателей. Пришедшим раздавали дезинфицирующие растворы, медицинские маски и перчатки.

На этих голосованиях впервые проголосуют пять тысяч молодых людей. Кроме того, отдадут свой голос около семи тысяч людей преклонного возраста, это 3% от общего числа избирателей.

Всего в выборах в Госдуму и местный парламент участвуют 14 политических партий. Организацией голосования занимаются Избирательная комиссия Республики Ингушетия, 9 территориальных избирательных комиссий городов и районов, а также 137 участковых избирательных комиссий.