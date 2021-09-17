Ставропольские ярмарки признаны лучшими в стране

Ярмарки выходного дня, которые проходят в рамках акции «Покупай ставропольское!» признаны лучшими в стране в 2021 году по итогам федерального конкурса «Торговля России». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Помимо этого, Ставрополь победил на конкурсе еще в двух номинациях - «Лучший розничный рынок» и «Лучший объект фаст-фуда».

- Розничным рынком признан ставропольский «Базар», который благоустроили в 2019 году. А среди лучших объектов фаст-фуда – сеть ресторанов «Echte Doner», - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В число призеров также вошли сувенирный магазин «Пятигорская бронза. Золотая антилопа» в номинации «Лучший нестационарный торговый объект» и «Вина Прасковеи - 2», как лучшая фирменная сеть местных производителей.