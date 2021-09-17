В Ставропольском крае развернули мобильные прививочные пункты у избирательных участков

На Ставрополье у избирательных участков развернули мобильные пункты вакцинации. Привиться от гриппа и коронавируса сможет каждый желающий. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор СК Владимир Владимиров.

- В дни голосования с 17 по 19 сентября неподалеку от избирательных участков мы развернули мобильные прививочные пункты. В каждой территории работает до десятка таких точек иммунизации, - сообщил глава региона.

Владимиров отметил, что прививку от коронавируса в этих пунктах делают однокомпонентной вакциной. При этом вакцинация от гриппа и от коронавируса ставится бесплатно и добровольно.