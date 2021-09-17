Голубцы и торт могли стать причиной отравления людей в медресе в Махачкале

Голубцы и торт могли стать причиной отравления людей в столовой медресе в Махачкале. Как стало известно «КП-Северный Кавказ», именно эти продукты употребляли во время праздничной трапезы собравшиеся.

Напомним, 17 сентября 2021 года в больницу были доставлены 30 человек – 20 детей и 10 взрослых. Все они резко почувствовали недомогание после праздничной трапезы в религиозной общине в дагестанской столице. По предварительным данным, среди них есть жители соседних республик, в частности из КЧР, Чечни и Ставропольского края.

Как сообщили в республиканском Управлении Роспотребнадзора, специалистами взяты пробы воды, продуктов и воздуха для определения источника инфекции.

Состояние госпитализированных стабильное, средней тяжести. У всех наблюдаются общие симптомы – тошнота, рвота, головокружение и головная боль.