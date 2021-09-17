Ставропольские аграрии научились собирать два урожая с одного поля. Аграрии применяют повторный сев. Такую технологию активно используют в ООО «Агрохолдинг Красногвардейский».

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

После уборки озимого ячменя на поле высевают кукурузу.

- В прошлом году 162 га, в этом году – 380 га, в 2022 году планируют увеличить посевы еще вдвое – до 700 га. По итогу повторного сева получают хорошую урожайность - 55 ц/га кукурузы при том, что средняя урожайность культуры по краю также составляет 50-55 ц/га, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что данная технология позволяет повысить прибыль. На данный момент чистая прибыль с гектара составляет 180 тыс. рублей.