22 больных коронавирусом умерли на Ставрополье

Губернатор Владимир Владимиров опубликовал свежие данные по коронавирусу в Ставропольском крае. Согласно сведениям на 18 сентября, в регионе:

- 81630 заболевших (+354);

- 65252 выздоровевших (+102);

- 2711 умерших (+22).

"Активными" пациентами остаются 13667 местных жителей. Они занимают 2689 инфекционных коек из 3403. За время борьбы с коронавирусом ставропольские медики провели свыше 2,5 млн исследований.

- Мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Количество получивших первый компонент вакцины уже составляет более 693,5 тысячи человек. Число полностью вакцинированных — свыше 650,3 тысячи, - сообщает Владимиров.