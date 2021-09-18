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Происшествия18 сентября 2021 10:06

Ограбление косметического магазина в Ессентуках попало на видео

Возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Полиция начала расследовать дело об ограблении косметического магазина в Ессентуках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Злоумышленник взял духи со стеллажа и пошел в выходу, не оплатив товар. Попытку мужчины заметила продавец, которая тут же погналась за воришкой. Ему удалось улизнуть от хрупкой женщины, но обратилась в правоохранительные органы, которые быстро установили личность мужчины. Им оказался 31-летний житель соседнего региона, ранее судимый за аналогичные преступления. Против воришки возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

Ограбление косметического магазина в Ессентуках