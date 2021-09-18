Хозяин притона в Ставрополе из ревности забил подругу до смерти

В Ставрополе рассмотрели уголовное дело горожанина, обвиняемого в смерти своей подруги и содержании притона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В декабре 2020 года мужчина выпивал с потерпевшей и, приревновав к кому-то, поссорился с ней. Восьмью ударами ногами, руками и разделочной деревянной доской он повалил потерпевшую на пол. Затем мужчина стал бить жертву ногами: 28 раз по спине, 12 раз - по груди. Девушка скончалась в больнице. В ходе следствия также выяснилось, что обвиняемый содержал притон. Против него было возбуждено уголовное дело по трем статьям - "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть", "Хранение наркотических средств" и "Предоставление помещения для потребления наркотиков".

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, - сообщает прокуратура.