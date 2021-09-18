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Общество18 сентября 2021 14:22

Суд Ставрополя наказал отца за долг перед несовершеннолетней дочкой

Мужчина понес уголовную ответственность
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе закончили рассматривать уголовное дело против отца, который не платил средства на содержание ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По состоянию на июнь 2021 года долг составлял 1,1 млн рублей. Против него возбудили уголовное дело по статье "Неуплата нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей".

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил виновному лицу наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства, - сказано в сообщении прокуратуры.