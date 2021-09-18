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Общество18 сентября 2021 15:23

Врачи из Пятигорска спасли от аритмии 260 пациентов

Медики в 2021 году провели больше операций, чем годом ранее
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Пятигорские врачи Регионального сосудистого центра перевыполнили прошлогодние показатели по числу операций по имплантации электрокардиостимуляторов. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

В 2021 году медики провели 260 операций, в прошлом году - 220. До конца года врачи прооперируют еще около сотни пациентов.

- Это то, что помогает побороть аритмию. Больше становится и профилактических исследований – тех, что позволяют выявить нарушения ритма сердца. Все эти процедуры предоставляются по медицинскому полису, - отметил глава Ставропольского края.