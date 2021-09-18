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Общество18 сентября 2021 16:56

Общественная палата рассказала о ЧП с открытой урной в Михайловске

Представитель организации была свидетелем ЧП
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Общественная палата Ставропольского края опровергла сведения об открытии крышки урны на УИК №1152 в Михайловске. Представитель организации Елена Баева была наблюдателем на указанном участке.

- Наблюдатель сообщила, что в 9 часов 50 минут на участок пришла женщина, которая взяла бюллетени, но прежде, чем опустить их в урну, попыталась вскрыть ее крышку и при этом стала оскорблять председателя участковой избирательной комиссии. Однако кроме этого момента в целом, как подчеркивает наблюдатель, второй день голосования проходит в спокойном рабочем режим, - сказал электоральный эксперт Юрий Васильев.

По состоянию на 16 часов обстановка на участке доброжелательная. Согласно утренней информации Избиркома, на Ставрополье средняя явка составляет более 19%.