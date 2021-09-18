Явка на выборах в Ставропольском крае днем 18 сентября составила 36%

Избирком Ставропольского края сообщила, что явка на выборах в регионе по состоянию на 15 часов 18 сентября составила 36%. За сегодняшний день она выросла уже на 17 процентов. Самые активные избиратели - в Новоалександровском районе, где проголосовали уже 49% людей с правом голоса.

- Судя по всему, за счëт выходного и хорошей погоды субботняя явка в регионе превысит пятничную, - спрогнозировал глава Избиркома Ставрополья Сергей Тарасов.

Голосование 18 сентября будет идти еще два часа. Информация о финальной явке за субботу появится после 20 часов.