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Общество19 сентября 2021 8:09

На Ставрополье за стуки от коронавируса скончался еще 21 человек

Число летальных исходов в крае за все время пандемии превысило 2700 человек
Алина МАКСИМОВА
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За минувшие сутки в Ставропольском крае от коронавируса скончался еще 21 человек. За все время пандемии жертвами инфекции стали 2732 ставропольца. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Владимир Владимиров.

- К сожалению, есть смертельные исходы. Соболезную родным скончавшихся, - написал губернатор.

За сутки удалось выздороветь 257 пациентам. Всего за весь период пандемии с болезнью смогли справиться 65,5 тысяч человек.

Тем временем в крае продолжается вакцинация от коронавируса.

- Прививку уже сделали более 695 тысяч человек, - сообщил Владимир Владимиров.