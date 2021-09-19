На Ставрополье за стуки от коронавируса скончался еще 21 человек

За минувшие сутки в Ставропольском крае от коронавируса скончался еще 21 человек. За все время пандемии жертвами инфекции стали 2732 ставропольца. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Владимир Владимиров.

- К сожалению, есть смертельные исходы. Соболезную родным скончавшихся, - написал губернатор.

За сутки удалось выздороветь 257 пациентам. Всего за весь период пандемии с болезнью смогли справиться 65,5 тысяч человек.

Тем временем в крае продолжается вакцинация от коронавируса.

- Прививку уже сделали более 695 тысяч человек, - сообщил Владимир Владимиров.